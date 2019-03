Partia Orbana wyleci z EPL?

Węgierski rząd prowadzi kampanię informującą o „brukselskich planach pobudzania imigracji”. W prasie i miejscach publicznych pojawiają się reklamy z podobiznami szefa Komisji Europejskiej, Jean-Claude’a Junckera oraz Sorosa, któremu Budapeszt zarzuca działania na rzecz sprowadzenia do Europy milionów muzułmańskich imigrantów. Z tego powodu Fidesz oraz premier Viktor Orban spotykają się z krytyką ze strony Komisji Europejskiej, ale również Europejskiej Partii Ludowej. To frakcja, do której należy partia Orbana. Według agencji dpa, 10 partii wchodzących w skład EPL NA 80 ugrupowań oraz partnerów frakcji. W tym gronie nie ma co prawda niemieckich partii chadeckich, jednak w ocenie portalu Politico, napięcia te doprowadzają do głębokich podziałów między Orbanem i jego niemieckimi sojusznikami.