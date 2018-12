'Partia' o. Rydzyka? Macierewicz wyjaśnia

Były minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz należy do tej grupy polityków PiS, którzy cieszą się sympatią środowisk skupionych wokół Radia Maryja i Telewizji Trwam. Przewodniczący podkomisji smoleńskiej odniósł się do dzisiejszych doniesień medialnych na temat wniosku o rejestrację nowej partii "Ruch Prawdziwa Europa".

Za partią ma stać o. Tadeusz Rydzyk, założyciel oraz dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam. O "partii Rydzyka" media spekulują zresztą od dawna. Coraz częściej mówi się o ochłodzeniu relacji między "Toruniem" a "Nowogrodzką". Przyczyną ma być m.in. opieszałe podejście polityków partii rządzącej do ustawy antyaborcyjnej oraz styczniowe dymisje takich ministrów, jak Jan Szyszko czy Antoni Macierewicz. Dziś w mediach pojawiła się informacja, że europoseł Mirosław Piotrowski, również blisko związany z mediami stworzonymi przez toruńskiego redemptorystę, złożył do stołecznego Sądu Okręgowego wniosek o rejestrację nowej partii. Według Wirtualnej Polski, "Ruch Prawdziwa Europa" to inicjatywa ojca Tadeusza Rydzyka.