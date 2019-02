Partia Biedronia to zło w czystej postaci

Robert Biedroń założył partię ,,Wiosna''. Miałaby to być wiosna wolności. Wiosna pokoju i pojednania. Wiosna standardów demokratycznych. W istocie program Biedronia jest czystym zaprzeczeniem tego wszystkiego.

Chciałby zlikwidować artykuły 18, 38 i 53. Pierwszy z nich mówi o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny, drugi gwarantuje każdemu człowiekowi prawo do życia, trzeci zapewnia wolność sumienia i wyznania.

Biedroń tymczasem chce wprowadzić homoseksualne związki ,,małżeńskie''. Pragnie, by można było swobodnie mordować dzieci nienarodzone do 12. tygodnia ciąży. Zamierza znieść klauzulę sumienia, które gwarantuje katolikom prawo do odmowy udziału w niemoralnych praktykach quasi-medycznych, jak mordowanie nienarodzonych czy wydawanie mogących powodować poronienie pigułek.