Parlament Europejski wspiera promocję ideologii gender i ruchu LGBT

W rezolucji przygotowanej przez Komisję Spraw Zagranicznych, Parlament Europejski, wyrażając zaniepokojenie „odwrotem od demokracji, praw człowieka i praworządności zaobserwowanym w 2017 r. na całym świecie”, wezwał państwa członkowskie UE „do bezwarunkowego dążenia do uwzględniania europejskich i międzynarodowych norm w dziedzinie praw człowieka, praworządności, demokracji i praw mniejszości”. Europosłowie poświęcili przy tym sporo miejsca kwestii walki o prawa kobiet i równouprawnienia płci. W dokumencie stwierdzono, iż „równość kobiet i mężczyzn stanowi podstawową zasadę UE”, która powinna być promowana i implementowana w Europie i na całym świecie.

Należy podkreślić przy tym, że do tej pory unijna polityka promująca równouprawnienie płci opierała się przede wszystkim na dążeniu do wzrostu wskaźnika zatrudnienia kobiet w pełnym wymiarze czasu pracy - bez względu na ich osobiste preferencje, deprecjonowaniu macierzyństwa jako rzekomej przeszkody w rozwoju zawodowym kobiet, ingerencji w stosunki między małżonkami, w tym w podział obowiązków, m.in. poprzez regulację urlopów rodzicielskich oraz promowaniu opieki żłobkowej jako jedynej pożądanej formy opieki nad dziećmi do lat trzech. Krytyce zostały poddane również wybory kobiet związane z wykształceniem oraz wyuczonym zawodem, gdy okazało się, że wiele kobiet preferuje pracę umożliwiającą opiekę nad dziećmi zamiast zatrudnienia na pełny etat.