Parlament Europejski przyjął ,,ACTA 2''. Internet może się zmienić raz na zawsze

Dyrektywę poparło aż 348 europarlamentarzystów, 274 było przeciw. 36 z kolei wstrzymało się od głosu. Przegłosowana dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym ma za zadanie zmienić zasady publikowania oraz monitorowania treści w sieci. Najwięcej kontrowersji wzbudzają art. 11. oraz 13. dyrektywy. Przeciwnicy zmian są zdania, że mogą one doprowadzić do ograniczenia wolności słowa w internecie.

Artykuł 13. dyrektywy nakazuje filtrowanie treści pod kątem praw autorskich, z kolei art. 11 mówi o prawach pokrewnych dla wydawców prasowych. Jego przeciwnicy nazywają go „podatkiem od linków”. Odnosi się on do sposobu, w jaki elementy artykułu dziennikarskiego mogą być publikowane przez agregatory treści bez konieczności wnoszenia opłat licencyjnych. Jak wyjaśnia w swojej depeszy Polska Agencja Prasowa: