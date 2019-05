– 26 maja to dzień Wielkiego Wyboru. Staje na czele listy Koalicji Europejskiej, która chce lepszej europejskiej przyszłości Polski oraz prężnie rozwijającej się Wielkopolski. Chcę wykorzystać swoje doświadczenie premiera, marszałka Sejmu i ministra zdrowia by reprezentować Polskę i bronić jej interesów. Będę walczyła by Polska odzyskała swoje miejsce wśród europejskich liderów. Proszę o wasze głosy, do zobaczenia 26 maja – mówi Ewa Kopacz w spocie wyborczym