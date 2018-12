Paradne!!! Radnej KO na spotkaniu wigilijnym przeszkadzał... ksiądz

„Rytuał religijny, należący do konkretnej religii, rzeczywiście tam była modlitwa i odczytywanie Ewangelii. Odprawianie takich rytuałów przez władze publiczne stoi w sprzeczności z artykułem 25. Konstytucji, który mówi, że władze muszą być bezstronne w sprawach religijnych, światopoglądowych i filizoficznych. To jest oczywiste, wynika to z tego, że my działamy w imieniu mieszkańców Warszawy”.

„Tak, tylko było to spotkanie przedświąteczne. W zaproszeniu napisano, że organizuje je rada miasta, więc między innymi ja oraz inni radni. Nie znaliśmy scenariusza, a że część z nas przykłada dużą wagę do świeckiego państwa, do Konstytucji. Organizowanie spotkania, w ramach którego jest modlitwa katolicka, dzielenie się opłatkiem, jednak zmusza do opowiedzenia się tej kwestii. Jest to wbrew Konstytucji”.