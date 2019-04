Paradne! Lewica broni Franciszka przed kardynałami

Sytuacja w Kościele katolickim nie jest obojętna dla lewicy. Lewica od wieków stara się albo zniszczyć katolicyzm, albo wykorzenić go z katolicyzmu. Non stop jawnie lub tajnie sieje zamęt w szeregach katolików. Odchodzenie od katolicyzmu przez posoborowy Kościół jest od dekad witane z satysfakcją przez lewice. Katolicki reakcjonizm spotyka się z nieustanną krytyką lewicy.

Do wrogów lewicowego z ducha papieża Franciszka publicystka lewicowego portalu zaliczyła „niemieckiego kardynała Waltera Brandmuellera i amerykańskiego kardynała Raymonda Leo Burke’a”, którzy uważają, że Kościół znajduje się w kryzysie, bo „rządzi nim homoseksualna sieć chroniona przez atmosferę współudziału i milczenia”, a duchowni odwrócili się „od Ewangelii”.

Ultrakonserwatyści mają do walki z Franciszkiem wykorzystywać też to, że „kardynał George Pell (skazany na więzienie w lutym tego roku za przestępstwa seksualne na małoletnich), zamiast stać na straży watykańskich finansów, dokonywał szalonych wydatków, że watykański budżet był pod kreską i że tylko 2 z 10 euro darowanych papieżowi w ramach świętopietrza było przekazywanych na cele charytatywne, a reszta szła na łatanie budżetu Kurii Rzymskiej. Dokumenty ujawniły też, że kardynał Bertone mieszka w olbrzymim apartamencie, który odremontowano ze środków Fundacji Bambino Gesù”.

We Franciszka ma też uderzać działalność „brazylijskiego prałata João Scognamiglio Clá Dias” który „w obecności blisko sześćdziesięciu księży dokonywał rytuałów egzorcystycznych niezatwierdzonych przez Watykan, oddając cześć zmarłemu brazylijskiemu duchownemu Correa de Oliveira, [...] podczas egzorcyzmu domniemany diabeł miał powiedzieć duchownemu, że Franciszek jest jego sługą i że ten robi wszystko to, co mu rozkaże”.