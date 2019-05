Paradne! Bartosz Arłukowicz: Wygrali, szacun. Następnym razem przegrają

GRZEGORZ 29.5.19 9:55

Panie Schetyna -przegraliście i zawsze już przegracie, choćby dlatego że kradliście przez osiem lat, to nawet jeśli byście nabrali w końcu rozumu i opracowali mądrą strategie na wybory -to i tak zostaje za wami WIELKI SMRÓD ZŁODZIEJSTWA, ZDRADY NARODOWEJ I CHĘCI WPROWADZENIA IMIGRANTÓW ORAZ ŚRODOWISK LGBT CO W REZULTACIE ZAMIENIŁOBY POLSKĘ W PRAWDZIWE ........ CHU*DU I KAMIENI KUPĘ ................... nie mówiąc już o zagładzie polskich rodzin , tradycji i normalnego rozwoju dzieci co się przekłada na przyszłość pokolenia przyszłego Polek i Polaków ---ale tak po chłopsku - KTO WPUŚCI PONOWNIE ZŁODZIEJA DO DOMU KTÓRY OKRADAŁ TEN DOM PRZEZ OSIEM LAT ..................... NIE MA SZANSY NA WASZE PONOWNE RZĄDY - PIS STAĆ NA TO ABY DO TEGO NIE DOPUŚCIĆ A POLAKÓW NIE DA SIE POTRÓJNIE