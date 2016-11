Para prezydencka wsparła Szlachetną Paczkę. Ty możesz zrobić to samo!

reklama

Para prezydencka zapakowała "Szlachetną Paczkę" dla wybranej przez siebie rodziny. Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Duda przekazali wsparcie dla matki wychowującej samotnie trójkę dzieci. Pierwsza Dama powiedziała, że Szlachetna Paczka to nie tylko konkretne prezenty, ale także obecność przy rodzinach potrzebujących wsparcia.

"Takich potrzebujących rodzin jak ta jest w Polsce bardzo wiele i właśnie do nich trafia Szlachetna Paczka. To otrzymanie paczki jest impulsem do zmiany, ale też jest to ważny sygnał, że rodziny ze swoim problemem nie pozostają same i jest to ważniejsze niż same prezenty" - powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

Prezydent powiedział, że Szlachetna Paczka jest inicjatywą, która powinna rozszerzyć się na cały kraj. Jak mówił Andrzej Duda, ta inicjatywa jest pięknym przykładem budowania wspólnoty w naszym kraju - ponieważ obdarowanych w ubiegłym roku było ponad 20 tysięcy rodzin. Całość pomocy wyniosła około 54 milionów złotych. A w całej akcji uczestniczyło ponad milion Polaków. "To są dary serca, które wpisują się w potrzeby ludzi, którzy tej pomocy oczekują i ją otrzymują" - powiedział prezydent.

Ksiądz Jacek Stryczek, szef "Stowarzyszenia Wiosna", które organizuje Szlachetną Paczkę powiedział, że stowarzyszenie spełnia także misję społeczną, od początku swojego działania. "My przebiegamy po Polsce i sprawdzamy tę biedę. Jeżeli odkrywamy, że w 15 procent rodzin, do których trafiamy, jest choroba w rodzinie i ta rodzina żyje w przeliczeniu na osobę za złoty sześćdziesiąt na dzień - to wydaje się niemożliwe, żeby przeżyć. Dlatego naturalną jest rzeczą, że pojawiają się darczyńcy - powiedział ksiądz Stryczek.

Informacje o tym, jak przekazać pomoc potrzebującym rodzinom, znajdują się na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl

25.11.2016, 17:15