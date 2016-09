Prezydent Duda w USA: Polska odzyskuje godność

reklama

Prezydent Andrzej Duda odsłonił pomnik Żołnierzy Wyklętych podczas niedzielnej, oficjalnej wizyty w USA, w amerykańskim Doylestown w Pensylwanii.

Jak powiedział prezydent, upamiętniając polskich bohaterów ,,Polska odzyskuje godność, bo nie ma godności państwo, które nie czci swoich bohaterów”.

Prezydent Andrzej Duda podziękował Polonii za liczną obecność na uroczystości odsłonięcia pomnika. Jak mówił, dołączyła do tych, którzy szli ulicami Warszawy, by pożegnać płk. Łupaszkę i do tych, którzy szli ulicami Gdańska, żegnając „Inkę” i „Zagończyka”.

,,Dzisiaj miliony Polaków składają hołd żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego. Wreszcie. Oni nigdy nie stracili godności, nawet wtedy, kiedy byli najbardziej pobici i zmiażdżeni, nawet wtedy, kiedy leżeli w bezimiennych grobach, bo tacy ludzie zachowują godność na zawsze i ona jest nieśmiertelna tak, jak nieśmiertelne są ich dusze'' – powiedział prezydent.



Podczas wcześniejszego spotkania z Polonią w Domu Pielgrzyma prezydent podziękował rodakom za to, że pamiętają o polskich bohaterach – Żołnierzach Wyklętych – „którzy w służbie Polsce, dla jej wolności, suwerenności, niepodległości oddali życie”.



Jak zaznaczył, Żołnierze Niezłomni tworzyli po drugiej wojnie światowej największy podziemny ruch bojowy.

'' Setki tysięcy młodych ludzi, gotowych ginąć w beznadziejnej sytuacji, bo było wiadomo, że porządku z Jałty nie da się łatwo zmienić. Wiedzieli, że mają przed sobą przeciwnika, który nie zna litości, ale mimo to robili swoje. Dziś doskonale wiadomo, a przede wszystkim wie to także młode pokolenie, że to właśnie oni zachowali się jak trzeba''– mówił prezydent.



W niedzielę wieczorem czasu lokalnego, polska para prezydencka złożyła kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim w Jersey City. Polską głowę państwa powitał burmistrz miasta Steven Fulop. Na prezydenta czekali także przedstawiciele miejscowej Polonii, m.in. nauczyciele i uczniowie polskiej szkoły im. Józefa Piłsudskiego.

Andrzej Duda swoją wizytę w Doylestown rozpoczął od udziału w mszy świętej, którą w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej odprawił przeor o. Rafał Walczyk. Miasto, które odwiedziła para prezydencka, zwane jest polską Częstochową.

19.09.2016