Papież zmienił prawo. Surowsze kary dla nieposłusznych zakonników

Papież Franciszek podjął decyzję o dodaniu do kanonu 694. Kodeksu Prawa Kanonicznego, mówiącego o przypadkach dymisji na mocy samego faktu ze zgromadzenia zakonnego zakonnicy lub zakonnika, także przypadku co najmniej 12-miesięcznej, nieprzerwanej i nieuprawnionej nieobecności we wspólnocie zakonnej. Papież poinformował o tym w dokumencie o charakterze motu proprio, który wchodzi w życie 10 kwietnia.

Jak informuje sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Wspólnot Życia Apostolskiego przypadki te dotyczą osób zakonnych, które bez pozwolenia kompetentnych władz nieprawnie opuściły dom zakonny i przez okres co najmniej 12 miesięcy do niego nie wróciły. W tym czasie przełożeni mają obowiązek poszukiwania takiej osoby i udzielenia jej wsparcia tak, aby powróciła do wspólnoty. Niejednokrotnie jest to jednak niemożliwe z powodu nieznajomości miejsca pobytu poszukiwanej osoby. Wtedy przez sam zaistniały fakt przebywania poza domem zakonnym na mocy prawa zakonnik lub zakonnica są dymisjonowani. Aby taki wyrok został usankcjonowany, musi go zatwierdzić Stolica Apostolska, w przypadku, gdy dana osoba należy do zgromadzenia powstałego na prawie papieskim, lub biskup, gdy zgromadzenie zostało powołane do życia na prawie diecezjalnym.