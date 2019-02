Papież wzywa do zniesienia na całym świecie kary śmierci

Papież Franciszek wezwał wszystkie rządy i przywódców do całkowitego wyeliminowania kary śmierci. Ojciec Święty zaapelował o to w nagraniu skierowanym do uczestników VII światowego kongresu poświęconego temu tematowi.

Papież podkreśla, że ludzkie życie to nie tylko najważniejszy i podstawowy otrzymany przez nas dar, ale również źródło wszelkich innych praw i darów, dlatego też należy je chronić, a kara śmierci to bardzo ciężkie pogwałcenie prawa do życia. W ocenie Franciszka, nawet po popełnieniu najcięższej zbrodni nie tracimy godności ludzkiej, a winnemu takiej zbrodni należy zapewnić możliwość żalu i poprawy, powrotu na nowo do wspólnoty, którą wcześniej zranił i przysporzył jej cierpień.