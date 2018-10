Papież wzywa do modlitwy do św. Michała Archanioła przeciwko atakom diabła!!!

Ojciec Święty Franciszek ponownie wezwał wszystkich katolików do odmawiania w październiku różańca - i kończenia go dwiema ważnymi modlitwami. To ,,Pod Twoją obronę'' oraz ,,Święty Michale Archaniele''. W ten sposób wierni mają odpierać ataki diabła, który chce zniszczyć Kościół katolicki.

,,Ponawiam zachętę do odmawiania różańca każdego dnia października, kończąc go antyfoną "Pod Twoją obronę" i modlitwą do św. Michała Archanioła, aby odpierać ataki diabła, który chce podzielić Kościół'' - tymi słowy zwrócił się Papież Franciszek do wiernych zgromadzonych w niedzielę na placu św. Piotra na Watykanie po odmówieniu modlitwy ,,Anioł Pański''.

TEKST MODLITWY DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

TEKST POD TWOJĄ OBRONĘ