Papież wyjaśnia, dlaczego w Kościele trzeba chrzcić dzieci

Papież Franciszek rozpoczął dziś nowy cykl rozważań na temat życia chrześcijańskiego. Zaczął od tematu chrztu świętego.



,,Chrzest jest nowym narodzeniem. Jestem pewien, całkowicie pewien, że wszyscy pamiętamy datę naszych urodzin: na pewno. Wszycy, wszyscy. Ale dopytam się, trochę wątpiąc: czy wszyscy pamiętacie datę waszego chrztu? Niektórzy mówią, że tak – bardzo dobrze. Ale wychodzi trochę niepewnie, ponieważ wielu nie pamięta. Ale jeżelimy obchodzimy uroczyście dzień urodzin, to dlaczego nie świętować – albo przynajmniej pamiętać – dnia nowych narodzin? Dam wam zadanie domowe, do odrobienia dzisiaj. Każdy, kto nie pamięta daty swojego chrztu, niech zapyta mamy, wujków, wnuków, ale niech zapyta: «Wiesz, jaka jest data twojego chrztu?» i nigdy jej nie zapominajcie. I w tym dniu dziękujmy Panu, ponieważ to jest dzień, kiedy Jezus zamieszkał w nas, Duch Święty przyszedł do mnie'' - mówił papież Franciszek podczas środowej katechezy.



Odniósł się też do sprawy chrztu dzieci, wyjaśniając, że nie należy czekać z tym sakramentem, aż człowiek dorośnie.

,,Niektórzy myślą: po co chrzcić dziecko, skoro i tak nic nie rozumie? Mamy nadzieję, że podrośnie, zrozumie i wtedy ono samo będzie mogło poprosić o chrzest. Ale takie myślenie oznacza brak zaufania Duchowi Świętemu, ponieważ kiedy chrzcimy dziecko, wstępuje w nie Duch Święty i On sprawia, że w dziecku wzrastają i rozwijają się cnoty chrześcijańskie. Zawsze powinno się dawać taką możliwość wszystkim, wszystkim dzieciom. Aby miały w sobie Ducha Świętego, który w życiu będzie nimi kierował. Nie zapominajcie chrzcić dzieci'' - powiedział Ojciec Święty.



Papież apelował też do Polaków, by odnawiali przyrzeczenia chrzcielne, tak, by ,,naszą świadomość przenikała obecność Chrystusa w nas i pragnienie służenia Mu całym życiem''.

mod/vaticannews.va