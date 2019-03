Papież: W Wielkim Poście wychodzimy z Jezusem na górę!

Ojciec Święty podkreślił, że przemienienie dokonuje się w bardzo konkretnym momencie misji Chrystusa, to znaczy po tym, jak wyznał uczniom, że musi „wiele wycierpieć, będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Jezus wie, że uczniowie nie akceptują tej rzeczywistości i dlatego chce ich przygotować, by mogli znieść zgorszenie męki i śmierci na krzyżu, aby wiedzieli, że jest to droga, poprzez którą Ojciec przeprowadzi swego Syna wybranego do chwały, wskrzeszając Go z martwych.