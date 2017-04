Papież w drodze do Egiptu

reklama

Ojciec Święty wyruszył w podróż apostolską do Egiptu. Samolot z Papieżem na pokładzie odleciał z podrzymskiego lotniska Fiumicino o godz. 11:00. Podróż potrwa nieco ponad 3 godziny. Z kairskiego lotniska Franciszek uda się najpierw do pałacu prezydenckiego, gdzie odbędzie się oficjalna ceremonia powitalna oraz spotkanie kurtuazyjne z prezydentem Al-Sisi.

Dziś w programie wizyty przewidziana jest jeszcze wizyta na uniwersytecie Al-Azhar, głównej uczelni sunnickiego islamu, oraz spotkanie z przedstawicielami władz państwowych. W końcu o godz. 17:00 Franciszek odwiedzi patriarchę Tawadrosa, zwierzchnika koptyjskiego Kościoła prawosławnego, głównego wyznania chrześcijańskiego w Egipcie, do którego należy ponad 9 mln Egipcjan, czyli ok. 10 proc. mieszkańców tego kraju. Na jutro natomiast przewidziane są spotkania z niewielką wspólnotą katolicką, liczącą ok. 200 tys. wiernych.

Swą podróż do Egiptu Franciszek poprzedził jak zwykle wizytą w Bazylice Matki Bożej Większej. Papież udał się tam wczoraj wieczorem. Przed ikoną Salus Populi Romani modlił się o pomyślny przebieg podróży.

