Papież: Reforma jest nieodwracalna!

Reforma mediów watykańskich jest nieodwracalna – podkreślił Franciszek podczas spotkania z uczestnikami pierwszej sesji plenarnej Sekretariatu ds. Komunikacji. Papież zaznaczył, że nie chodzi tu jedynie o koordynację czy fuzję różnych instytucji, lecz o stworzenie od podstaw nowego organizmu. Przypomniał, że od przyszłego roku zostanie do niego wcielony również watykański dziennik L’Osservatore Romano.

„Ta dykasteria istnieje od dwóch lat. Dwa lata miną 27 czerwca, dwie świeczki. Dziś prezentuje się w pełni reformy. Nie lękajmy się tego słowa. Reforma to nie jakieś tam pobielenie. Reforma to nadanie nowej formy, zorganizowanie w nowy sposób. Trzeba to robić inteligentnie, łagodnie, ale i z odrobiną, wybaczcie mi to słowo, z odrobiną przemocy, dobrej przemocy, aby przeprowadzić reformę” – mówił Ojciec Święty.

Mówiąc o Radiu Watykańskim Papież wspomniał o staraniach podejmowanych z myślą o krajach o niskim potencjale technicznym, np. w Afryce, poprzez usprawnienie nadawania programów na falach krótkich, które, jak podkreślił, nie zostało zlikwidowane. W ten sposób odniósł się nie wprost do postulatów biskupów afrykańskich, którzy z wielkim zaniepokojeniem przyjęli zapowiedź o możliwym wycofaniu się Radia Watykańskiego z nadawania na tych częstotliwościach.

„Proszę was, aby waszym przewodnim kryterium było apostolstwo, misyjność, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji naznaczonych przez niedostatek, biedę i trudności, w świadomości, że również tam trzeba dotrzeć za pomocą odpowiednich środków. W ten sposób będzie można zanieść Ewangelię do wszystkich, docenić zasoby ludzkie, nie wyręczając mediów Kościołów lokalnych, a zarazem wspierając te wspólnoty kościelne, które tego najbardziej potrzebują” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek odniósł się również do głównego tematu sesji plenarnej watykańskiego Sekretariatu ds. Komunikacji, a mianowicie kultury cyfrowej. Zapewnił, że kwestia ta leży mu na sercu i wielokrotnie się na jej temat wypowiadał. Chodzi tu bowiem o wypracowanie nowych metod przekazywania Ewangelii miłosierdzia wszystkim ludziom, pośród różnych kultur, za pośrednictwem mediów, które nowy kontekst kultury cyfrowej udostępnia naszym współczesnym – powiedział Papież.

dam/Radio Watykańskie

4.05.2017, 12:20