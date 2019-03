Papież przyjął rezygnację chilijskiego kardynała. W tle tuszowanie pedofilii

Urszula 23.3.19 13:25

Nie tylko pedofilia jest na liście zbrodni kościoła. Wykorzystywane są również mniszki i to nie tylko do prac kuchennych. Wykorzystywane są również seksualnie. Jesli taka mniszka zajdzie w ciążę to musi ciążę usunąć. Odbywa się to również tak:



"To był już 32. tydzień ciąży, ósmy miesiąc. Najpierw zatrzymano akcję serca dziecka, a potem podali siostrze środki, żeby je wypchnęła".



To sa ci, którzy najgłośniej krzyczą o zakazie aborcji i mordowaniu dzieci nienarodzonych.



"Po owocach ich poznacie" - rzekł Jezus.