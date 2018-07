Papież przyjął dymisję kardynała McCarricka

Ojciec Święty przyjął rezygnację z członkostwa w Kolegium Kardynalskim złożoną przez kard. Theodora McCarricka, emerytowanego arcybiskupa Waszyngtonu. 87-letni purpurat oskarżony jest o molestowanie nieletnich chłopców, a także wykorzystywanie kleryków.

Jak informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej wczoraj wieczorem Papież Franciszek otrzymał list od kard. Theodora McCarricka, w którym przedstawił on swą rezygnację z członkowstwa w Kolegium Kardynalskim.

Papież przyjął dymisję kardynała i zawiesił go we wszelkiej działalności publicznej nakładając jednocześnie obowiązek przebywania w miejscu, które zostanie mu wyznaczone oraz prowadzenia życia modlitwy i pokuty, aż do zakończenia procesu kanonicznego.

Usunięcie kardynała z Kolegium Kardynalskiego jest wydarzeniem wyjątkowym. Ostatni taki przypadek miał miejsce w 1927 r., kiedy to Pius XI przyjął rezygnację francuskiego jezuity, kard. Louisa Billota. Krytykował on działania Papieża wobec Akcji Francuskiej, skrajnie prawicowego francuskiego ruchu ideowo-politycznego działającego na początku XX wieku.

mod/vaticannews.va