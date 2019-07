Papież przekazał relikwie św. Piotra do Konstantynopola

"Weszliśmy do kaplicy i Papież mi powiedział: tę kapice urządził Paweł VI i to on sprowadził część relikwii z Bazyliki Watykańskiej, aby były również tutaj.. Wczoraj wieczorem – mówił dalej Papież – podczas modlitwy przyszła mi taka myśl: ja już nie mieszkam w Pałacu Apostolskim, nigdy nie używam tej kaplicy, nigdy tu nie odprawiam Mszy św. Mamy relikwie św. Piotra w Bazylice, więc po co nam jeszcze tutaj te relikwie. Będzie lepiej, jak będą one w Konstantynopolu. Jest to mój dar dla Kościoła w Konstantynopolu. Proszę zabrać ten relikwiarz i przekazać go mojemu bratu Patriarsze Bartłomiejowi. Ten dar nie jest ode mnie, to dar od Pana Boga – dodał Papież" - opowiadał Hiob.