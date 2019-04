,,Papież przedstawia nam Chrystusa Zmartwychwstałego, który żyje''

Papież zaczyna adhortację od zdania Christus vivit – Chrystus żyje. Większość młodych ma koncepcję Jezusa historycznego. Ojciec Święty przedstawia nam Chrystusa Zmartwychwstałego, który żyje – powiedział bp Marian Florczyk, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców i ojciec synodalny, podczas prezentacji posynodalnej adhortacji apostolskiej „Christus vivit”, która odbyła się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

„Papież zaczyna adhortację od stwierdzenia od zdania Christus vivit – Chrystus żyje. Większość młodych ma koncepcję Jezusa historycznego. Ojciec Święty przedstawia nam Chrystusa Zmartwychwstałego, który żyje. Papież mówi, że młodość to stan serca, stan ducha. Papież nawołuje do aktywności, nie można siedzieć na kanapie, przed telewizorem – jak mówi Papież. Trzeba być aktywnym, po to, żeby teraźniejszość przekształcać w lepszą przyszłość. A można to czynić przez własne wzrastanie, rozwój duchowy. Ten rozwój dokonuje się zaś przez spotkanie z Jezusem żyjącym, osobowym” – stwierdził bp Florczyk.

„Jest wielka zachęta, aby sięgnąć do tej adhortacji i wyciągnąć własne refleksje z tego przekazu, jaki papież proponuje. Tajemnica wiary, tajemnica życia z Bogiem są związane z tematem adhortacji. Nie możemy zapomnieć o trzech kluczowych momentach. Po pierwsze sensem działania jest człowiek, młody człowiek. Druga rzecz to pewne formy tej troski, a trzecia przestrzeń to treści, które są z tym związane” – powiedział bp Marek Solarczyk, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP.

Bp Solarczyk zwrócił uwagę, że Papież mówi o różnych okolicznościach, kiedy młody człowiek ma okazję spotkać Boga. „Jest również bardzo mocno zaznaczona przestrzeń wirtualna, jako miejsce spotkania z Bogiem. A więc to wszystko co ostatecznie daje szansę przeżycia i spotkania żywego Boga przez młodego człowieka jest zawarte w dokumencie” – dodał bp Solarczyk.

„W 14. rocznicę śmierci Jana Pawła II papież Franciszek prezentuje adhortację apostolską Christus vivit. Jest to podsumowanie całego procesu synodalnego. W tym dokumencie jest zatem wiele odniesień do samego Synodu, jak i do wystąpień Ojca Świętego, różnych jego przemówień, spotkań z młodymi” – zaznaczył o. Stanisław Tasiemski OP, tłumacz adhortacji apostolskiej.

„Z wielką radością przeczytałem adhortację apostolską Christus vivit. Adhortacja w większym stopniu idzie za debatą synodalną niż dokumentami, które ją poprzedziły. Franciszek poświęcił swoją refleksję temu wymiarowi pionowemu w życiu każdego z nas. W tym spotkaniu z Jezusem młody człowiek może w pełni realizować samego siebie. W tych decyzjach, które młody człowiek podejmuje, może w Jezusie Chrystusie odnaleźć zakorzenienie, może stać się sensownym dziedzicem po swoich rodzicach, po swoich dziadkach. To wszystko dzieje się w Jezusie Chrystusie. Ta adhortacja jest pełna Jezusa, i to jest niesamowite uzupełnienie wszystkich dokumentów, jakie Franciszek dał” – powiedział abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji i ojciec synodalny.

„Piękne było dla mnie w tym dokumencie to, że znajdujemy w nim wiele odwołań do przemówień Papieża ze Światowych Dni Młodzieży. Pokazuje to, że ŚDM są bardzo ważne na drodze duszpasterstwa młodzieży. Młodzi chcą się realizować na przestrzeni dobra” – zaznaczyła Karolina Błażejczyk z Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży.

„To jest bardzo dobra adhortacja. Czytając ją czułem, że Papież stoi po stronie młodych, czuć jego ojcowską opiekę” – powiedział Mateusz Godek

z portalu ewangelizacyjnego godly.com.