Papież potępił czyny pedofilskie wśród księży

Papież Franciszek napisał wstęp do książki byłego zakonnika, w którym potępia pedofilię i podkreśla, że Kościół powinien być bardzo surowy wobec tych jego przedstawicieli, którzy dopuścili się podobnych czynów.

Chodzi o książkę pt. "Ojcze Mój, przebaczam" szwajcarskiego autora Daniela Pittet. Opisał w niej on swoje doświadczenia jako ofiary pedofilii.

"Komuś, kto był ofiarą pedofila, trudno jest opowiedzieć to, czego doświadczył, opisać traumę, która pozostała po latach" - pisał Ojciec Święty we wstępie do książki".

"Nie mogłem sobie nawet wyobrazić, że ten pełen entuzjazmu człowiek, zafascynowany Chrystusem jest ofiarą wykorzystywania ze strony księdza" - dodawał.

Papież dodawał, że wyznania Pitteta "rzucają światło na straszliwe mroki Kościoła".

13.02.2017, 9:07