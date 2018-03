Papież pobłogosławił działaniom Caritas Polska w Syrii

Papież Franciszek pobłogosławił polskim działaniom pomocowym w Syrii. Zwracając się do przybyłych na audiencję środową pielgrzymów z Polski szczególnie pozdrowił wolontariuszy Caritas Polska oraz ich rówieśników z Syrii. Zachęcił do uczynienia z własnego życia wolnego i bezinteresownego daru z siebie dla Boga i braci.

„Serdecznie witam polskich pielgrzymów, a szczególnie młodych wolontariuszy «Caritas Polska» z ich rówieśnikami z Syrii. Drodzy bracia i siostry, wielkopostny czas w sposób szczególny zbliża nas do tajemnicy zbawczej ofiary Chrystusa. Dokonała się ona raz jeden w historii, ale uobecnia się w każdej Eucharystii, którą sprawujemy. Dziękujmy Panu za dar Jego miłości i starajmy się uczestniczyć w nim, czyniąc z naszego życia wolny i bezinteresowny dar dla Boga i dla braci. Z serca wam błogosławię!” – mówił Ojciec Święty.

„Franciszek zapewnił nas o swej modlitwie za udręczoną wojną Syrię. Dziękował też za podejmowane w tym kraju działania pomocowe” – mówi uczestniczący w audiencji ks. Marek Dec.

„Ojciec Święty, kiedy podszedł do naszych przedstawicieli był zainteresowany i pobłogosławił wolontariuszom oraz ofiarom konfliktu, które otrzymują dzięki nam pomoc. W darze od Syryjczyków otrzymał ręcznie wykonany szalik oraz ręcznik, które są wykonywane przez Syryjskie kobiety w ramach projektów uruchamiania warsztatów krawieckich, aby rodziny mogły się utrzymać się i mieć warunki do życia – mówi Radiu Watykańskiemu wicedyrektor Caritas Polska. – Franciszek otrzymał od młodych również pracę, która była podpisana: „Ojcze Święty jesteś supermenem”. W tej pracy młodzi pokazali, jak cenią postać Ojca Świętego i nadając mu właśnie nazwę Supermena, podkreślają, że od niego uczą się, jak być mocnym człowiekiem i jak pomagać. Jeden z Syryjczyków prosił Franciszka, żeby modlił się za Syrię. Papież pokazał na swojej serce i potwierdził, że Syria i sprawy związane z prośbą o pokój dla tego kraju leżą mu głęboko na sercu, że pamięta o Syrii. Ten właśnie gest zapamiętaliśmy najbardziej: ręka Papieża na sercu i to, że pamięta o Syryjczykach”.

dam/Radio Watykańskie