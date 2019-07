Papież po śmierci Lamberta: Nie budujmy takiej cywilizacji!

matis89 11.7.19 18:11

Eutanazja, aborcja.... projekt lewakoateistów wzięty od Hitlera. Dlatego lewakoateiści wspierają przeciwko Polsce interes Niemców. Taki ich sentyment. No i od lat lewakoateiści najbardziej padają na kolana przed Głową Watykanu ze wszystkich. A to że Bergoglio (nie katolik) coś powie przeciwko aborcji, przeciwko eutanazji, to nic nie jest już w stanie oderwać lewakoateistów od padania na kolana przed Głową Watykanu. On coś powie przeciwko nim, ale oni wiedzą że on kłamie, choć to przeciwko nim i nic już nie oderwie lewakoateistów od ich Pana Głowy Watykanu :). Już obelgi od Głowy Watykanu nawet przyjmują jako ciepły deszczyk, bo to ich Pan z Watykanu :).