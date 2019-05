Papież o tajemnicy zła

athos 16.5.19 15:45

Dobrze, dobrze. Najpierw się Bogu bluźni, pogardza Nim poniża Go a potem żąda się Jego pomocy. To tak nie działa.

Jaki był XX wiek? Ilu ludzi w Europie, rzekomo wielce "uczonych", "postępowych", "światłych" odwróciło się od Boga, bo im Bóg nie był już potrzebny, bo sami sobie chcieli urządzać życie. Odrzucili Boga, więcej: prześladowali i zabijali Jego sługi, no to Bóg ich zostawił własnej głupocie, ich jeszcze głupszej pysze. Ci głupi, bezbożni ludzie wyprodukowali I i II Wojnę Światową, obozy koncentracyjne i łagry i miliony trupów. Taki jest "dorobek" ludzi, którzy porzucają Boga. Dziś historia znowu się powtarza. Znowu rosną zastępy głupich i pysznych ludzi, którzy chcą świat urządzić po swojemu i znowu się to skończy tak jak zawsze.