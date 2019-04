Papież o misji, Jezus o nawracaniu

Czym jest nawracanie? Papież Franciszek mówił o właściwym podejściu do misji podczas swojej wizyty w Maroku. Przestrzegł chrześcijan przed prozelityzmem. Nie chodzi o to, by chrześcijan było ,,jak najwięcej''. Wyznawcy Chrystusa są niczym garść drożdży miłości bliźniego, wszędzie obecnych, czyniących realnym Królestwo naszego Pana.

,,Czym są chrześcijanie w takich krajach, jak ten?'' - pytał papież w Maroku. ,,Są niczym drożdże, które Matka Kościół chce wymieszać z wielką ilością mąki'' - podkreślił.

,,Pan Jezus nie wybrał nas i nie posłał po to, byśmy stawali się coraz liczniejsi! Wezwał nas do misji. Umieścił nas pośród społeczeństwa niczym garść drożdży: drożdże Błogosławieństw i miłości braterskiej, dzięki którym, jako chrześcijanie, możemy włączyć się w uobecnianie Jego Królestwa'' - wskazywał.

Franciszek przekonywał, że chrześcijańska misja nie polega na chrzczeniu coraz to większych rzesz ludzkich, ale na zaprowadzaniu zmiany i budzeniu współczucia. Wyznacy Chrystusa winni czynić to żyjąc pośród swoich niechrześcijańskich sąsiadów. ,,Kościół nie wzrasta poprzez prozelityzm, ale poprzez przyciąganie, poprzez świadectwo'' - cytował papież Franciszek swojego poprzednika, Benedykta XVI. Jak dodał, problemem chrześcijaństwa nie jest to, że wyznawcy Chrystusa są nieliczni; może być nim to, że są bez znaczenia, gdy stają się solą, która utraciła swój smak, lampą, która nie świeci.

,,Bycie chrześcijaninem oznacza spotkanie z Jezusem Chrystusem. Jesteśmy chrześcijanami, bo zostaliśmy pokochani [...], a nie z powodu prozelityzmu. Bycie chrześcijaninem oznacza wiedzę, że uzyskaliśmy przebaczenie, wiedzę, że oczekuje się od nas traktować innych tak samo, jak Bóg potraktował nas'' - dodał.

W Ewangelii czytamy:

I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. (Mk 16, 15-16)

Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». (Mt 28, 18-20)

Czy słowa Ojca Świętego da się w prosty sposób pogodzić z jednoznacznym ewangelicznym wezwaniem?

bsw/lifeistenews