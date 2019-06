Papież: Nawrócenie to przyjęcie nowej logiki, logiki Jezusa

Tematowi Eucharystii poświęcił Papież rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”. We Włoszech bowiem, jak i wielu innych krajach świata, dziś obchodzona jest uroczystość Bożego Ciała.

Franciszek odniósł się do Ewangelii opisującej cudowane rozmnożenie chleba (por. Łk 9, 11-17). Apostołowie chcieli odesłać tłumy ludzi, którzy szli za Jezusem po trudzie całego dnia, aby ci znaleźli sobie schronienie i coś do jedzenia. Jezus odpowiada, aby to oni, Jego uczniowie, dali im jeść. „Zachęcił ich – podkreślił Papież – aby dokonali prawdziwego nawrócenia od logiki «każdy dla siebie» do dzielenia się, zaczynając od tego, co Opatrzność daje do dyspozycji”. Widząc bezradność uczniów Jezus dokonuje cudownego rozmnożenia chleba.

“ Ten cud - bardzo ważny, tak bardzo, że jest opowiadany przez wszystkich Ewangelistów - ukazuje moc Mesjasza, a jednocześnie jego współczucie dla ludzi – zaznaczył Ojciec Święty. - Ten cudowny czyn nie tylko pozostaje jednym z wielkich znaków życia publicznego Jezusa, ale zapowiada to, co ostatecznie stanie się pamiątką Jego ofiary, to jest Eucharystii, sakramentu Jego Ciała i Jego Krwi, wydanych za zbawienie świata. ”

Franciszek zwrócił uwagę, że Eucharystia jest syntezą życia Jezusa, które było jednym aktem miłości do Ojca i do człowieka. To w niej pozostawia nam testament nowego i wiecznego przymierza.

“ Każdego roku uroczystość Bożego Ciała zaprasza nas do odnowienia zadziwienia i radości z powodu tego wspaniałego daru Pana, jakim jest Eucharystia – powiedział Ojciec Święty. - Przyjmijmy go z wdzięcznością, nie w sposób bierny, rutynowy. Nie przyzwyczajajmy się do Eucharystii, nie chodźmy do Komunii z przyzwyczajenia. Za każdym razem, gdy zbliżamy się do ołtarza, aby przyjąć Najświętszy Sakrament odnawiajmy nasze «amen» dla Ciała Chrystusa. Niech będzie to słowo płynące z głębi serca, wyrażające przekonanie, że to Jezus, który mnie zbawił, który przychodzi, aby dać mi siły do życia, to Jezus, Jezus żywy. ”

Na zakończenie Papież zachęcił do licznego udziału, także duchowego, w procesjach z Najświętszym Sakramentem, które są wyrazem wiary eucharystycznej.

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” Franciszek przypomniał wczorajszą beatyfikację 14 sióstr zakonnych w Madrycie, które zostały zamordowane w czasie prześladowań religijnych podczas wojny domowej w Hiszpanii. Wezwał, aby ich przykład męczeństwa był zachętą i siłą, szczególnie w momentach próby.

bsw/Vaticannews.va