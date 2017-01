Papież napisał list do biskupów ws. pedofilii

reklama

Fot. Wikipedia reklama

Papież Franciszek powrócił do sprawy pedofilii w Kościele katolickim. Poruszył tę sprawę w upublicznionym dziś przez Watykan liście, adresowanym do wszystkich biskupów. Papież napisał go 28 grudnia - w święto dedykowane tak zwanej rzezi niewiniątek, dokonanej na rozkaz króla Heroda po przyjściu na świat Jezusa.

Właśnie o "współczesnych Herodach" mowa jest w liście Franciszka. Wśród nich są duchowni, którzy dopuścili się seksualnych nadużyć wobec nieletnich. Jak pisze papież, "Kościół, matka nasza, płacze z powodu grzechu niektórych swoich członków, zna bowiem cierpienie i ból nieletnich, którzy zostali seksualnie wykorzystani przez kapłanów. Grzechu, za który jest nam wstyd" - podkreśla Franciszek.

"Do głębi to potępiamy i prosimy o przebaczenie" - pisze papież Franciszek. Także Kościół gorzko opłakuje ten grzech swoich synów i prosi o przebaczenie. Chodzi bowiem - dodaje - o osoby, które zamiast zatroszczyć się o te dzieci, zniszczyły ich godność.

Franciszek wzywa biskupów do zobowiązania się, że okrucieństwa te już się nie powtórzą i do zmobilizowania wszystkich środków w celu ochrony życia naszych dzieci. Przypomina, że w tej dziedzinie obowiązuje "zero tolerancji".

emde/IAR

3.01.2017, 8:15