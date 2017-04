Papież na liście stu najbardziej wpływowych ludzi na świecie wg tygodnika Time!

reklama

Papież zyskał uznanie amerykańskiego tygodnika Time. Po raz kolejny zaliczył on Franciszka do grona stu najbardziej wpływowych ludzi na świecie.

Krótkiej prezentacji Ojca Świętego dokonał kard. Blace Cupich, który przez obecnego Papieża został mianowany arcybiskupem Chicago, a następnie włączony do Kolegium Kardynalskiego.

Przypomina on, że w swymi pierwszym wywiadzie Franciszek przedstawił się jako grzesznik, a kiedy w Bazylice Watykańskiej miał słuchać spowiedzi, sam jako pierwszy się wyspowiadał, bo, jak stwierdza kard. Cupich „nie można towarzyszyć cierpiącemu światu, samemu nie uznając swych błędów”. To samo, jak dodaje, dotyczy również Kościoła, którym kieruje Franciszek.

Przypomina on, że przed konklawe kard. Bergoglio przestrzegał kardynałów przed Kościołem autoreferencyjnym i zalecał wyjście na zewnątrz, na margines społeczeństwa, bo tam działa Bóg. Zdaniem kard. Cupicha jest to szczególnie aktualne właśnie teraz, kiery Franciszek zachęca nas do przyjmowania uchodźców. Na zakończenie metropolita Chicago przypomina, że ulubionym zdaniem Franciszka są słowa Pawła VI, że współczesny człowiek chętniej słucha świadków niż nauczycieli.

