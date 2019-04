Papież na kolanach całuje stopy przywódcom Sudanu Południowego

zatroskany 12.4.19 10:53

Dobrze by było gdyby Franciszek wskazał tych co przez setki lat niszczyli Afrykę,judzili przywódców przeciw sobie aby podstępnie grabić ich ziemie z wszelkich zasobów, w tym także ludzkich . Aby potępił głośno działania dzisiejszych polityków którzy w zmodyfikowany sposób czynią to samo , choćby w ogromnych ilościach sprzedają tam broń . Kto sprzedał ogromne ilości broni do Libii jeszcze przed "arabską wiosną" ... jedno z największych państw europy, u którego(ej) z wizytą Papież był i ciepło się witał . Może by głośno potępił to co dzieje się teraz w Europie ...promocję homoseksualizmu , i całej tej sodomii, homo małżeństw, adopcji dzieci przez owych ludzi . czy się mylę ? czy to prawda że " cokolwiek uczyniliście jednemu z tych NAJMNIEJSZYCH ,Mi uczyniliście" .