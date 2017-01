Papież mówi, że Europa ma prawo bronić swych granic

reklama

Pomimo swojej niechęci do wznoszenia murów papież Franciszek stwierdził ostatnio, że “każde państwo ma prawo do kontrolowania swoich granic”, szczególnie kiedy istnieje zagrożenie terroryzmem.

W wywiadzie dla hiszpańskiej lewicowej gazety „El Pais” papież potwierdził podstawową doktrynę katolicką, która głosi, że suwerenne narody mają prawo do dbania o bezpieczeństwo swoich granic i przyjmowania imigrantów w uporządkowany i kontrolowany sposób.

Jednakże, dodał Franciszek, “żadne państwo nie ma prawa zabronić swoim obywatelom kontaktu ze swoimi sąsiadami”, co często miało miejsce w reżimach totalitarnych, np. w NRD czy Związku Radzieckim.

Papież powiedział, że “każdy imigrant jest częścią bardzo poważnego problemu”, ponieważ często “ucieka z własnego kraju z powodu głodu czy wojny”. Wspomniał też o wyzysku ludzi w krajach takich, jak Afryka. Pochwalił przy tym Włochy i Grecję jako przykłady do naśladowania w kwestii goszczenia migrantów. „Nawet teraz, w obliczu problemów spowodowanych trzęsieniem ziemi, Włosi wciąż przyjmują imigrantów i o nich dbają”, stwierdził.

Podobnie jak przy innych okazjach, Franciszek i tym razem podkreślał problem integracji, skutecznej asymilacji imigrantów w kulturze nowego kraju: “Jeśli nie ma integracji, imigranci lądują w gettach, zamiast stawać się częścią kultury kraju, który ich gości”. Za przykład podał sprawców masakry na belgijskim lotnisku Zaventem, którzy „żyli w dzielnicy imigrantów, zamkniętej dzielnicy”.

Ubiegłej jesieni przestrzegał kraje przed przyjmowaniem imigrantów w liczbach uniemożliwiających rozsądną asymilację.

Za przykłady skutecznej integracji papież Franciszek podał społeczeństwo Szwecji i katolicką społeczność Sant’Edigio we Włoszech.

W wywiadzie podkreślił też, że inni mogą nie zgadzać się z jego poglądami, niezależnie od tego czy są katolikami czy nie. “Mają prawo się nie zgodzić”, powiedział. „Mają prawo uważać tą drogę za niebezpieczną i prowadzącą do złych rezultatów. Mają do tego prawo”. Jednocześnie papież stwierdził, że taka opozycja powinna być wyrażana otwarcie, a nie skrywana. “Chowanie się za innymi jest nieludzkie i jest przestępstwem” – oświadczył. „Każdy ma prawo do debaty i chciałbym, byśmy wszyscy więcej dyskutowali, bo w ten sposób stworzymy lepszy związek między nami. Debaty nas łączą”.

