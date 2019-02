Papież mówi dość łapówkarstwu! Powstał Urząd Antykorupcyjny w Watykanie

Ojciec Święty ogłosił dziś motu proprio, którym nadaje biuru rewizora nowy statut. Daje on jednostce swobodny wgląd do wszelkiej dokumentacji o charakterze finansowym. Zobowiązuje też rewizora do informowania o wykrytych nieprawidłowościach Radę ds. Ekonomii, Urząd Informacji Finansowej oraz watykański wymiar sprawiedliwości.