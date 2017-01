Papież modlił się o jedność chrześcijan

reklama

Do wytrwałej modlitwy o przywrócenie pełnej jedności Kościoła zachęcił Papież na zakończenie południowego spotkania na Anioł Pański. Franciszek przypomniał tym samym o trwającym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan.

„W tym roku jego tematem jest wyrażenie zaczerpnięte od św. Pawła, które wskazuje nam drogę, którą powinniśmy iść: «Miłość Chrystusa przynagla nas do pojednania» – mówił Papież. – W najbliższą środę Tydzień Modlitw zakończy się celebracją nieszporów w bazylice św. Pawła za Murami, z udziałem braci i sióstr z innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich obecnych w Rzymie. Zachęcam was do wytrwania w modlitwie, aby wypełniło się pragnienie Jezusa: «aby wszyscy stanowili jedno»”.

emde/pl.radiovaticana.va

22.01.2017, 20:30