Papież ma problem. Oskarżenia wobec biskupa, którego wspierał

Argentyński biskup Gustavo Oscar Zanchetta jest oskarżony o molestowanie seksualne dorosłych seminarzystów. Mówi się o nagich sefie, obscenicznych zachowaniach, ekshibicjonizmie. Według najnowszych doniesień w Stolicy Apostolskiej wiedziano o tych oskarżeniach, ale nie przeszkodziło to w promowaniu bp. Zanchetty na wysokie stanowiska.

W rozmowie z agencją prasową Associated Press o sprawie mówił ks. Juan Jose Manzano, w przeszłości wikariusz generalny u bp. Zanchetty w Argentynie. Według świadectwa ks. Manzano, papież Franciszek rozmawiał przynajmniej dwukrotnie z biskupem o jego skandalicznym zachowaniu, w latach 2015 oraz 2017.

W 2015 roku ks. Manzano przesłał do Watykanu zdjęcia biskupa, które miałystawiać go w fatalnym świetle. W efekcie papież Franciszek wezwał hierarchę na rozmowę. Bp Zanchetta miał przekonywać Ojca Świętego, że to element czarnego PR wobec jego osoby. Zanchetta był bowiem oskarżany w swojej diecezji o złe zarządzanie i "autorytarny styl" pracy. W efekcie udało mu się przetrwać kryzys i zachować stanowisko.