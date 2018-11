Papież: Krzyk ubogich w zgiełku coraz mniej licznych bogatych

W porannej mszy świętej uczestniczyli również ci najubożsi: kilka tysięcy bezdomnych, w tym również imigrantów. Franciszek wzywał wiernych, by słuchali wołania potrzebujących, usłyszeli „przytłumiony krzyk dzieci, które nie mogą się narodzić, maluczkich cierpiących, głód młodych nawykłych do huku bomb, zamiast wesołej wrzawy zabaw”, ale też "starszych odrzuconych i pozostawionych samym sobie".

"To wołanie tych, którzy stoją w obliczu burz życia bez przyjaznej obecności. Jest to krzyk tych, którzy muszą uciekać, opuszczając dom i ziemię, nie mając pewności, że dotrą do przystani. Jest to krzyk całych narodów, pozbawionych również poważnych zasobów naturalnych"- podkreślał papież.