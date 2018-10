Papież: Kościół nie potrzebuje kandydatów na etat księdza

"Kościół nie potrzebuje kandydatów aspirujących do etatu księdza. Nie, tacy nie są potrzebni, lepiej, żeby zostali w domu. W kapłaństwie miłuje się lud Boży z całym ojcostwem, czułością i siłą oblubieńca oraz ojca" - mówił Franciszek do kilkunastu tysięcy wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra.

"Aby zawrzeć małżeństwo nie wystarczy ceremonia ślubu. Trzeba przejść od myślenia ja do my." - mówił i dodał - "Fragment mówiący o tym, aby kochać swoją żonę tak, jak Chrystus miłuje Kościół to rewolucja, być może w tamtym czasie to rzecz najbardziej rewolucyjna, jaka została wypowiedziana na temat małżeństw".