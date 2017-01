Papież: Kościół nie może przestać bronić życia!

reklama

Fot: Youtube

Papież pozdrowił uczestników francuskiego Marszu dla Życia i jednocześnie przypomniał, iż "Kościół nie może przestać bronić życia".

W liście jaki nuncjusz apostolski abp Luigi Ventura wystosował do organizatorów marszu widnieją słowa: „Ojciec Święty przypomina, że Kościół nie może przestać bronić życia ani też zrezygnować z głoszenia, że życie ludzkie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci”. Oprócz zachęty do udziału w marszach w obronie życia Papież Franciszek prosi o budowanie cywilizacji miłości i kultury życia.

Marsz w obronie życia we Francji odbywa się w ponurej atsmoferze. Tamtejszy parlament zatwierdził prawo, które niedługo wejdzie i utrudni działalność obrońcom życia. Według nowych rozwiązań legislacyjnych we Francji będzie obowiązywał zakaz głoszenia w internecie treści mających odwieść kobietę od aborcji. Kary za przekroczenie tego zakazu będą bardzo surowe, nawet wynosząc 30 tys. euro i dwa lata pozbawienia wolności.

krp/pl.radiovaticana.va, Fronda.pl

19.01.2017, 20:46