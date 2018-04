Papież: Kiedy trzeba, kiedy warto robić znak krzyża

Stajemy się chrześcijanami na tyle, na ile krzyż jest w nas odciśnięty jako znak „paschalny”, ukazując, także na zewnątrz, chrześcijański sposób przejścia przez życie – mówił Papież w czasie dzisiejszej katechezy ogólnej, jak podaje oficjalna strona watykańska VaticanNews.va. Zwracając się do wiernych obecnych na Placu św. Piotra, kontynuował cykl poświęcony sakramentowi chrztu. Zaznaczył, że możemy lepiej zrozumieć łaskę i zobowiązania tego sakramentu, rozważając gesty i słowa liturgii.

Franciszek wskazał, że liturgia ta rozpoczyna się obrzędem przyjęcia od pytania o imię kandydata, ponieważ ono wskazuje na tożsamość osoby. Bez niego pozostajemy nieznani, bez praw i obowiązków. Bóg powołując, zwraca się zawsze po imieniu, podkreślając tym samym wyjątkowość każdego z nas. Jednocześnie chrzest pociąga za sobą osobistą odpowiedź, a nie zapożyczoną na zasadzie: „kopiuj i wklej”.

“ Bóg stale wymawia nasze imię na przestrzeni lat, sprawiając, że Jego powołanie rozbrzmiewa na tysiąc sposobów i że stajemy się podobni do Jego Syna, Jezusa – mówił Ojciec Święty. Zatem imię jest ważne! Jest bardzo ważne! Jeszcze przed urodzeniem dziecka rodzice myślą o tym, jakie imię mu nadadzą: to także jest częścią oczekiwania na dziecko, które w imieniu będzie miało swoją oryginalną tożsamość, również w odniesieniu do życia chrześcijańskiego związanego z Bogiem. ”

Franciszek podkreślił, że stawanie się chrześcijaninem jest darem, który pochodzi od Boga. Wiary bowiem nie można kupić, ale można o nią prosić. Aby ją pobudzić Kościół proponuje rodzicom pragnącym ochrzcić swoje dziecko specjalne przygotowanie.

“ Dzieci przedstawiane są przez swoich rodziców wraz z rodzicami chrzestnymi – kontynuował Franciszek. Dialog z nimi pozwala im wyrazić wolę, by dzieci otrzymały chrzest, a Kościołowi zamiar jego sprawowania. «Wyraża się to przez znak krzyża, jaki celebrans i rodzice kreślą na czole dziecka» (Obrzędy chrztu dzieci, Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, n. 16). «Znak krzyża wyciska pieczęć Chrystusa na tym, który ma do Niego należeć i oznacza łaskę odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas przez swój Krzyż» (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1235). ”

W tym kontekście Papież zachęcił wszystkich, aby dobrze nauczyli dzieci robić znak krzyża. Zaznaczył, że chrześcijanami stajemy się właśnie na tyle, na ile krzyż jest w nas odciśnięty, ukazując, także na zewątrz, chrześcijański sposób przejścia przez życie.

“ Zatem czynienie znaku krzyża, gdy się budzimy, przed posiłkami, w obliczu niebezpieczeństwa, by bronić się przed złem, wieczorem przed zaśnięciem, oznacza powiedzenie sobie i innym, do kogo należymy, czyimi chcemy być – zauważył Papież. Dlatego tak ważne jest nauczyć dzieci, aby dobrze czyniły znak krzyża. I tak jak czynimy wchodząc do kościoła, możemy to czynić również w domu, trzymając w małym naczyniu wodę święconą – niektóre rodziny robią to: w ten sposób za każdym razem, gdy wracamy lub wychodzimy, czyniąc znak krzyża tą wodą, przypominamy sobie, że jesteśmy ochrzczeni. ”

Zwracając się do obecnych na Placu św. Piotra Polaków, Papież przypomniał obchodzony w naszej Ojczyźnie po raz 10. Tydzień Biblijny i zachęcił do codziennego czytania i medytowania Pisma świętego.



“ Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W tych dniach, obchodzony jest w Polsce X Tydzień Biblijny, którego motto brzmi: «Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym» - przypomniał Franciszek. Usiłujcie, zatem każdego dnia, indywidualnie lub z rodziną, znaleźć chwilę czasu na lekturę i medytację Pisma Świętego, abyście mogli zaczerpnąć z niego nieodzowną moc dla waszego życia chrześcijańskiego. Niech to będzie waszym zadaniem. Z odwagą dzielcie się z innymi Słowem Bożym, żyjcie Nim, na co dzień, dając świadectwo wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. ”

mod/VaticanNews.va