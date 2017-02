Papież: Każde życie jest święte, brońcie dzieci

reklama

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty przypomniał o przypadającym dziś we Włoszech Dniu Obrony Życia. Tym razem jest on obchodzony pod hasłem: „Kobiety i mężczyźni w obronie życia, śladem św. Teresy z Kalkuty”.

„Łączę się z włoskimi biskupami, prosząc wraz z nimi o odważne wychowywanie do ochrony życia ludzkiego. Każde życie jest święte. Rozwijajmy kulturę życia jako odpowiedź na kulturę odrzucenia i niż demograficzny. Módlmy się i bądźmy blisko kobiet, które myślą o przerwaniu ciąży, a także blisko tych, którzy są u kresu swego życia. Każde życie jest święte.

Oby nikt nie był pozostawiony sam sobie i by miłość strzegła sensu życia. Pamiętajmy o słowach Matki Teresy: «Życie jest piękne, podziwiajmy je. Życie jest życiem, chrońmy je.» Czy to życie dziecka, które ma się urodzić, czy to życie osoby, która jest blisko śmierci” - poweidział Ojciec Święty.

bjad/Radio Watykańskie

5.02.2017, 14:35