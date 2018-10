Papież: Jan Paweł II świadek wierności Bogu

Jan Paweł II pozostawił trwały ślad na wizerunku Kościoła i społeczeństwa. Życzę, aby odwoływanie się do jego postaci wzbudzało w was pragnienie naśladowania jego cnót i jego misyjnej groliwości w służbie Ewangelii – napisał Franciszek do uczestników konferencji poświęconej postaci Papieża z Polski, która odbywa się w Albie, na północy Włoch.