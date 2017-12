Papież: Grzechowi- nie, Bogu-tak. Jak Maryja!

W dzisiejszą uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny papież Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. "Dzisiaj kontemplujemy piękno Maryi Niepokalanej"- podkreślił. Ojciec Święty przywołał słowa Ewangelii o Zwiastowaniu, przypominając, w jaki sposób Anioł zwraca się do Maryi.

„Pełną łaski” to nowe imię Maryi, które dał jej Bóg i które pasuje do niej bardziej niż imię nadane przez jej rodziców"- podkreślił Franciszek.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że również my- za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę "Zdrowaś Mario", w ten sam sposób przyzywamy Maryję.

"Co to znaczy „pełna łaski”? Że Maryja jest pełna obecności Boga. A jeśli jest całkowicie zamieszkała przez Boga, to nie ma w niej miejsca na grzech"- powiedział papież. Jak dodał, w świecie, gdzie, niestety, wszystko jest "skażone złem", jest to rzeczą niezwykłą.

"Każdy z nas, patrząc w swe wnętrze widzi ciemne strony. Nawet najwięksi święci byli grzesznikami, a wszystko co istnieje, nawet te rzeczy najpiękniejsze, zostały dotknięte przez zło: wszystkie oprócz Maryi"- podkreślił Ojciec Święty. Franciszek zwrócił uwagę, że dziś Kościół raduje się wraz z Maryją, nazywając Matkę Bożą w pełni piękną. Papież podkreślił, że Maryja sama uczyniła swoje życie pięknym, w każdej sytuacji przebywając z Bogiem.

"Nie wygląd, nie to, co przemija, ale serce skierowane ku Bogu czyni życie pięknym. Spójrzmy dzisiaj z radością na „Pełną łaski”-powiedział Ojciec Święty, który zaapelował do wiernych, aby prosili Maryję, by pomogła nam zachować młodość i żyć pięknym życiem, mówiąc grzechowi "nie", a Bogu: "tak"- jak Maryja.

yenn/Radio Maryja, Fronda.pl