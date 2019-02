Papież Franciszek zachęca chrześcijan do dialogu z muzułmanami

Kościół powinien iść nie tylko tam, gdzie są katolicy. Należy kierować się w takie miejsca, gdzie nie ma katolików właśnie po to, by odkrywać perspektywy na przyszłość – mówi były podsekretarz Papieskiej Rady ds. Dialogu Religijnego. W kontekście papieskiej podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wskazuje, że w jej sercu znajduje się dialog z islamem.

“ Inicjatywa wyszła ze strony sunnickiej, której liderem jest Wielki Imam meczetu Al-Azhar w Kairze. Szuka on wsparcia Franciszka, który osobiście jest bardzo zaangażowany w budowanie pokoju – podkreśla abp Machado. Odnosi się on również do głosów krytycznych wobec Ojca Świętego, które uważają za niepotrzebną wizytę w kraju, gdzie nie ma rodzimej ludności katolickiej. „Kościół nie może się skupiać na sobie, ale musi patrzeć na zewnątrz” – stwierdza indyjski arcybiskup. Choć prozelityzm w Emiratach jest zakazany, chrześcijanie stanowią ok. 14 proc. populacji i mają do dyspozycji co najmniej 31 kościołów. Podobnie jak członkowie innych religii, nie mogą manifestować swojej wiary publicznie. Nie są jednak prześladowani przez władze, jeżeli kult sprawowany jest w prywatnych zabudowaniach. „Kościół nie może czekać, aż prawa człowieka zostaną powszechnie zaakceptowane. Musi działać w sytuacjach w jakich się znajduje, a szczególnie w krajach Zatoki Perskiej nie może czekać na optymalne warunki” – powiedział abp Machado. ”