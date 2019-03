Papież Franciszek w Rabacie: Bądźcie blisko maluczkich i ubogich

Ojciec Święty zauważył, że ewangeliczny tekst ukazuje napięcie, które istnieje pośród ludzi i w każdym człowieku: podziały i starcia, agresja i konflikty ścierają się z pięknymi dążeniami do braterstwa, pokoju, sprawiedliwości i miłości. Na progu tego domu jaśnieje również wielkie pragnienie Ojca, aby wszyscy mieli udział w jego radości. Istnieje wiele okoliczności, które mogą pobudzać do szukania w nienawiści i zemście sposobów na rozwiązanie problemów we wzajemnych relacjach. Doświadczenie jednak pokazuje, że jest to droga, która zabija duszę ludu oraz niszczy to, co najbardziej szlachetne i upragnione w każdym człowieku. Dlatego Jezus zachęca do spojrzenia i kontemplowania serca Ojca, w którym jest miejsce dla wszystkich. Jesteśmy jego umiłowanymi dziećmi, zawsze oczekiwanymi i chcianymi. W tej perspektywie można spojrzeć na innych nie jak na wrogów, ale jak na braci.