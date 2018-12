Papież Franciszek: Tylko Bóg może zaspokoić głód człowieka

Oby zarówno na poziomie teologicznym, jak i katechetycznym oraz w formacji chrześcijańskiej odnowiło się zainteresowanie i refleksja nad wiecznością. Bez tego wymiaru teraźniejszość zostaje pozbawiona ostatecznego sensu, zdolności do odnawiania się, nadziei na przyszłość – to słowa z przesłania, jakie Papież wystosował do uczestników XXIII wspólnego posiedzenia członków Akademii Papieskich, gromadzących 7 instytucji naukowych. Odbywa się ono pod hasłem: „Wieczność, inne oblicze życia”.

Franciszek zaznaczył, że temat ten jest dziś często zapominany albo pomijany, bo wydaje się czymś obcym codziennemu życiu i współczesnej wrażliwości. Współczesna kultura bowiem zamyka się na transcendentny horyzont, skupiając się na tym, co dziś, a zapominając lub cenzurując to, co przeszłe i przyszłe. Ponadto tradycyjny język, używany do opisu wieczności wydaje się być dziś niezrozumiały.