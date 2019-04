Papież Franciszek skierował słowa do... fryzjerów!

Tomek 30.4.19 11:38

Dowiedziałem się w końcu dlaczego Benedykt ustąpił. Zdradzają nam to fakty:

- Przed ustąpieniem nagłośniono prawdziwe bądź wymyślone przekręty w banku watykańskim, a następnie zablokowano im SWIFT, czyli wiadomo co to oznacza. Benedykt ustąpił, pojawił się Franciszek i wówczas przywrócono SWIFT, a domniemanych przekrętach zapomniano. W USA były owacje na stojąco po wyborze Franciszka, bo to modernista. I wszystko jasne. To pokazuje jaką władzę nad światem zdobyli Rotschildowie. To najwięksi tyrani wszech czasów.