Papież Franciszek: Pan Jezus też był ,,uchodźcą''

matis89 18.1.19 11:13

Przykro mi ale to sam Franek celowo wzbudza u katolików wątpliwości czy wógole on jest wierzący i jest katolikiem. NIe przypadkiem lewakoateiśći za to go wielbią historycznie. Krytyka jest słuszna i jak widać to ona ci wadzi. Co do JPII i Bendykta XVI katolicy nie mieli żadnych wątpliwości. Jeżli nie widzisz tej kolosalnej róznicy i wadzi Ci słuszna krytyka, to problem jest z Tobą.