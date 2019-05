Papież Franciszek: Otwórzcie się na Ducha Świętego!

Beata Zajączkowska – Watykan

W rozważaniu przed południową modlitwą „Regina Coeli” Ojciec Święty rozważał niedzielną Ewangelię, w której, gdy zbliża się moment krzyża Jezus obiecuje uczniom, że nie pozostaną sami. W misji niesienia Ewangelii całemu światu będzie z nimi zawsze Duch Święty.

Franciszek przypomniał, że podczas swojego życia ziemskiego Jezus przekazał już wszystko, co chciał powierzyć apostołom: doprowadził do końca Boże Objawienie, to znaczy wszystko, co Ojciec chciał powiedzieć ludzkości wraz z wcieleniem Syna. Zadaniem Ducha Świętego jest przypomnienie, czyli pełne uświadomienie i nakłonienie do konkretnej realizacji nauk Jezusa.

- I to jest także misją Kościoła, który realizuje ją poprzez konkretny styl życia, cechujący się pewnymi wymaganiami: wiarą w Pana i przestrzeganiem Jego Słowa; uległością wobec działania Ducha, który nieustannie czyni żywym i obecnym Zmartwychwstałego; przyjęciem Jego pokoju i świadectwem dawanym Mu poprzez postawę otwartości i spotkania z drugim człowiekiem – mówił Franciszek.

– Aby tego wszystkiego dokonać Kościół nie może pozostać statyczny. Chodzi o uwolnienie się od światowych więzów przedstawiających nasze poglądy, nasze strategie, nasze cele, które często obciążają drogę wiary, oraz stanięcie w uległym słuchaniu Słowa Pana. - dodawał

Franciszek zauważył, że właśnie w ten sposób Duch Boży prowadzi wierzących i kieruje Kościołem, aby jaśniało jego autentyczne oblicze, piękne i świetlne, którego chce Chrystus. Podkreślił, że dzisiaj zachęca On nas do otwarcia serca na dar Ducha Świętego, aby nas poprowadził drogami historii.

- Dzień po dniu wychowuje On nas do logiki Ewangelii, logiki gościnnej miłości, «ucząc nas wszystkiego» i «przypominając nam wszystko, co Pan nam powiedział» – mówił Ojciec Święty zawierzając wierzących Maryi, która w pełni współpracowała z Duchem Świętym.

źródło: vaticannews.va