Papież Franciszek o piciu wina

Pablo Kraków 5.3.19 12:50

Rzeczywiście, dobrze że ukazuje się takie oświadczenie; przecież niszczenie instytucji Rodziny, zabijanie dzieci nienarodzonych, lobby homoseksualne w Kościele, profanacja Najświętszego Ciała Pana Jezusa przez świętokradcze Komunie rozwodników żyjących w nowych związkach, niszczenie Zakonów Kontemplacyjnych wiernych swoim Charyzmatom przez delegowanych, "Franciszkowych" dostojników, rozmywanie Doktryny Prawd Wiary, i tak dalej i tak dalej - to nic w porównaniu z głębią radości płynącej z picia wina - szczególnie ..... Radujcie się... i pijcie chociażby w okresie Wielkiego Postu ze względów zdrowotnych... a jeszcze przecież to wyc=inanie lasów w Amazonii, no coś okropnego, zróbmy Synod... a przy okazji - Viri Probati będą wyświęcani do sprawowania Najświętszej Ofiary w tych "ocalałych lasach".. I to będzie najbardziej Katolickie; tak, to właśnie - dawać tu nowa Encyklikę: "Amazonius Veritas Ecclaesie" ......