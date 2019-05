Papież Franciszek: Nie ma zgody na akty homoseksualne

Papież był pytany między innymi o sprawę rozwodników w nowych związkach. Powiedział, że trzeba czytać Amoris laetitia. Jak stwierdził, chodzi o to, by "wrócić do św. Tomasza z Akwinu"; stwierdził też, że nie może mówić ludziom, którzy są od niego oddaleni o tysiące kilometrów, czy mogą przystępować do Komunii, czy nie, bo to byłoby "nieodpowiedzialne". Franciszek polecił więc dalej skupiać się na zasadzie "rozróżniania". Nie ma więc mowy o odwołaniu praktyki przyjętej w niektórych krajach, gdzie dopuszcza się do Komunii świętej rozwodników, którzy nie żyją w czystości.